Son dönemlerde dünya genelinde çok sık kullanılmaya başlanan cinsel ilişki robotları hakkında uzmanlardan uyarı geldi. Bilgisayarlara göre cinsel ilişki robotlarının daha kolay hacklenebildiğini belirten uzmanlar, bunun çok tehlikeli olduğunu ve robotların insanları öldürebileceğini söyledi.

Cinsel ilişki robotları konusunda uzmanlardan uyarı geldi. İngiliz basınına konuşan bir siber güvenlik uzmanı, bu robotların internet bağlantısı ile çalıştığını ve bilgisayar korsanları tarafından kolaylıkla hacklenebileceğini söyledi. Deakin Üniversitesi'nden Nicholas Patterson’a göre uzaktan robotun kol, bacak ve kesici aletleri kontrol edilebilir olduğunu ve bunun sonuçlarının da çok ağır olabileceğini söyledi.

KOLAYCA HACKELEBİLİR VE KONTROL EDİLEBİLİR

Açıklamalarının devamında Patterson, bilgisayara oranla cinsel ilişki robotlarının daha kolay ele geçirilebildiğini belirterek, acır ve güçlü olan bu tür robotların, hackerler tarafından insanlara zarar vermek için ve fiziksel eylemler için kolayca kullanılabileceğini ve bunun sonuçlarının da ağır olabileceğini söyledi.

DAHA ÖNCE HACKERLER AÇIK YAKALADI

Bluetooth özellikli cinsel ilişki oyuncaklarında daha önce araştırmacılar tarafından bir açık keşfedilmişti. Geçtiğimiz yıl hackerler, bir vibratörü ele geçirmiş ve uzaktan titreşim komutları gönderebilmişti.