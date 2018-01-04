Herkes onu dünyanın en kıllı kadını olarak tanımış ve genç kadın bu görüntüsüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti. Fotoğrafları sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan genç kadın şimdi bambaşka biri oldu.

Sosyal medyada fotoğrafları bir döneme damga vuran ve herkesi şaşkına çeviren dünyanın en kıllı kadını 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı. Susuphan isimli bu kadın herkes tarafından çok konuşulan isim olurken şimdilerde ortaya çıkan görüntüleri ile herkesi bir kez daha şaşırttı.

BU BİR HASTALIK

Fotoğrafları tüm dünyada yayılan genç kadının bu durumunun ‘Ambars Sendromu’ yani bir diğer tanımıyla ‘Kurtadam Sendromu’ olarak adlandırılan bir hastalığa yakalandığı öğrenildi. Dünyada çok nadir insanda görüldüğü öğrenilen bu hastalık bugüne kadar dünyada sadece 50 kişiden birinde tespit edilmiş bunlar arasında Susuphan isimgenç kadında yer almıştı. Ancak Susuphan hastalığına karşı savaş açtı ve şimdilerdeki görüntüsü ile yine herkesi şaşırtmayı başardı.

HER GÜN TRAŞ OLUYOR

Alınan bilgilere göre, dünyada çok nadir görülen bir hastalığın pençesinde olan talihsiz kadına çocukluğunda lazer tedavisi uygulandığı ve genç kadının saçlarında hızlı bir büyüme yaşanmaya başladığı öğrenildi. Hayatı boyunca büyüyen kıllarıyla yaşamaya başlayan ve dünyanın en kıllı kadını olarak anılan talihsiz kadının her ne kadar hastalığının pençesinden kurtulmuş olmadığı bilgisine ulaşılsa da şimdilerde düzenli olarak traş olmaya başladığı öğrenildi. Genç kadın ise hastalığıyla ilgili yaptığı bir açıklamasında, kılları nedeniyle kendisini kötü hissetmediğini ve bu kılların onu öze kıldığını hissettiğini söylediği öğrenildi. Şimdilerde düzenli olarak yüzünü traş etmeye başladığını söyleyen genç kadın birçok arkadaş çevresi bulunduğunu ve hiçbir şekilde hayatında dışlanmayla karşılaşmadığını bazen insanların ona tuhaf tuhaf baktığını ancak kendisinin bunu normal karşıladığını söylediği öğrenildi. Ayrıca genç kadının şimdilerde bir yuva kurduğu ve çok mutu bir hayatının olduğu öğrenildi.