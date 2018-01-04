﻿ "Cinsel Gücü Arttırıcı İlaç İçtiği İçin Öldü" Dediği Kocasını 19’luk Sevgilisine Öldürtmüş

"Cinsel Gücü Arttırıcı İlaç İçtiği İçin Öldü" Dediği Kocasını 19’luk Sevgilisine Öldürtmüş

Antalya’da 10 gün önce hayatını kaybeden 78 yaşındaki yaşlı adamın eşi, cinsel ilaç içtiği için eşinin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ancak polis ekiplerinin detaylı çalışmaları korkunç cinayetin iç yüzünü ortaya çıkarttı. İşte detaylar…

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Tarih: 2018-01-04 Saat: 18:03:24
Güncelleme : 2018-01-04 18:03:24

Antalya’da 10 gün önce hayatını kaybeden 78 yaşındaki yaşlı adamın eşi, cinsel ilaç içtiği için eşinin hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Ancak polis ekiplerinin detaylı çalışmaları korkunç cinayetin iç yüzünü ortaya çıkarttı. İşte detaylar…

Antalya’da korkunç cinayet! Antalya’nın Serik İlçesi’nde ki Akçaalan Mahallesi’nde yaşayan ve 39 yaşındaki Sıdıka ş. ile evli olan 78 yaşındaki Mustafa Ş., 10 gün önce evde hayatını kaybetmişti. Yaşlı adamın hayatını kaybetmesinin ardından ise karısı eve gelen polis ekiplerine cinsel gücü arttıran bir hap kullandığı için hayatını kaybettiğini düşündüğünü söylemişti. Bunun yanı sıra çocukları da Mustafa Ş.’nin 500 bin lirasının ortalıkta olmadığını ve bu nedenle babalarının ölümünün araştırılması için emniyete başvuru yapmışlardı.

SEVGİLİSİ ÖLDÜRMÜŞ

Bu başvuru sonrasında ise önce Mustafa Ş.’ye otopsi yapıldı ve otopsi sonuçlarında boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. bu sebeple de Cinayet Büro amirliği hemen harekete geçti ve Sıdıka Ş. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Emniyette ise yaşanılanları anlatan 39 yaşındaki Sıdıka Ş., kocasını eve aldığı 19 yaşında olan ve sevgilisi olan Suriye uyruklu E.A’nın boğduğunu ve bu şekilde öldüğünü itiraf etti.

E.A ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Mustafa Ş.’nin kayıp olan 500 bin lirasıyla ise ev aldığı da yapılan araştırmalarda ortaya çıktı.  

 

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