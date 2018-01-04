Özene bezene bir kek yapmak istedi canınız. Tüm malzemeleri çıkardınız ortaya. Yumurtaları bir kaba kırarak başladınız kek yapımına, ardından bir bir eklediniz tüm malzemeleri. Son olarak da verdiniz fırına. Ancak ilk başta harika bir şekilde kabaran kekiniz aniden söndü ve çöktü ya da hiç kabarmadı bile.

Heyecanla beklediğiniz o kekinizi tüm aşamalarını olması gerektiği gibi yapmanıza rağmen neden söndü? İşte bir daha bu sorunu yaşamamak için şimdi vereceğimiz bilgilere dikkat edin.

KEK NEDEN KABARMAZ?

Hüzünle kekinizin sönüşünü izlediğiniz o anlara artık bir son verin. Öncelikle kekin aniden sönmesinin ve kabarmamasının birçok sebebi var, ilk sebeplerinden biri ise; ısı değişimleri. Siz her ne kadar adım adım doğru olarak yapmış olsanız da fırınınızı uygun sıcaklıkta ısıtmamış ya da pişirme sırasında sürekli kapağını açıp kapattıysanız kekinizin sönme ve kabarmama ihtimali çok yüksektir. Tariflerde fırınınızı önden ısıtmanız gerektiği özellikle belirtilir. İlk 15-20 dakika bu ısıyla oynamadan ve fırının kapağını açmadan kekinizi pişirin. Daha sonra pişip pişmediğini kontrol etmek için bıçak, çatal gibi sert cismi keke aniden batırmayın. Bunun yerine kürdan ile test edin. Sert cisimler kekin kıvamının bozulmasına neden olabilir. Bir başka neden ise; fırınınızın pişirme performansı. Fırınınız ısıyı eşit miktarda dağıtmıyorsa, kapağında tam kapanmama problemi varsa kekinizin sönmesine neden olabilir. Bunun için ısıyı doğru miktarda uygulayan fırın kullanmaya özen gösterin.

SÜPER KABARMIŞ KEKLER İÇİN

Fırınınızı çok iyi tanıdığınıza emin olun. Değişik ısılarda nasıl performanslar gösterdiğini gözlemleyin. Pişirme aşamasında mutlaka tarife uygun olan ısıda ayarlayın. Kek yapımında kullandığınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Unu mutlaka elenmiş olarak kullanın. Yumurtaları şekerle birlikte çok iyi bir şekilde çırpın. Unu çırpma kaşığı yardımıyla yedirerek karıştırın. Kabartma tozunu un ile birlikte ilave edin. Fırına verdikten sonra kapağını 15-20 dakika hiç açmayın. Kürdan testi yapın. Piştikten sonra bir süre fırında dinlenmesine izin verin. Bunları uyguladığınızda kekiniz daha pofuduk olacaktır.