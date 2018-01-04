Son Dakika Haberi… Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil son dakika gelişmesi ile görevden uzaklaştırıldı. Murat Hazinedar kimdir? Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar neden görevden uzaklaştırıldı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil görevden uzaklaştırıldı. Hazinedar’a yolsuzluk, rüşvet ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

RÜŞVET, YOLSUZLUK VE FETÖ ÜYELİĞİ İLE SUÇLANIYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, Hazinedar hakkında FETÖ üyeliği, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlamaların olduğu bu nedenle de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Avni Sipahi hakkında da yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yanı sıra zorla para alınmasına aracılık ettiği de var. Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılan Çetin Kırışgil’in ise kayıt dışı para transferine aracılık ettiği iddia ediliyor. Daha önce de İçişleri Bakanlığı kararı ile CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden uzaklaştırılmıştı.