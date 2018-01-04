2018 yılına giriş yaptığımız ilk günlerde hayatımıza belki de en çok etki eden burçlarımızda yeni yılda gelen değişimleri merak ediyorsanız işte sizler için 2018 yılında burçları bekleyen olaylar ve atılması gereken adımlar…

2018 yılında sizleri neler bekliyor? İş hayatınız, aile hayatınız, kariyeriniz ve maddiyatınızla ilgili yepyeni gelişmeler burçlarınızın geçişlerinde hayatınıza etki eden olaylar arasında yer alıyor.

AKREP BURCU

2018 tam olarak Akrep burçları için bir yıl. Bu yılda hayatınızda yepyeni kararlar alacak özellikle de iş hayatınızda köklü bir değişim yaşayacaksınız. Aşk hayatınızda yepyeni fırsatlarla karşılaşacak hayatınıza bambaşka bir dokunuş katacaksınız.

TERAZİ BURCUNDA İLİŞKİLERE DİKKAT

2018 yılı Terazi burçları için çok iyi başlamıyor. Terazi burcuna sahip kişilerin inat, ve sadece ben bakışından uzaklaşması ve genel bakış açısına dönmesi gerekiyor. Aşk hayatınızda alacağınız önemli kararlar ve ikili ilişkilerdeki kopukluklara dikkat etmelisiniz. Ailenizle ve akrabalarınızla beraber olacağınız yoğun bir yıl sizleri bekliyor.

BALIK BURCU

Duygusal ve hassas kişilerin burcunda 2018 yılında da hassas olaylar ve duygusal bağlar ön plana çıkıyor. İş hayatınızda yaşadığınız tüm olumsuzlukları bir kenara bırakarak yeni bir kariyer yepyeni bir iş serüvenine atılabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmeye bakın. Fırsatlarınızı değerlendirirseniz bu yıl sizler için tam bir kazanç yılı olabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için 2018 aileyle başlıyor. 2018’de evlenmeyen Yengeç kalmayacak. Evli olan yengeç burçlarının ise ailelerine yeni bir birey katılabilir bir çocuk sahibi olabilirler. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız yoğun duygusallıklardan biraz uzaklaşarak kendinizi rahatlatmanız gerek. Aşk ve aile 2018 yılında yengeçlerin hayatından hiç gitmeyecek.

ASLAN BURCU

Aslan burçları 2018 yılında da dost, arkadaşlık ve aile kavramları ile hayatına yön vermeye devam ediyor. Sıkı arkadaşlıklar kuran aslan burçlarının hayatına yeni giren insanlara çok dikkat etmeli ve yanlış bir karar vermekten kaçınmalı. Aslan burçlarını bu yılı tamamen içe dönük kendi sorunlarını çözmeye odaklı yaşayacak.

