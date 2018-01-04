Pilavlar pirinç, su, tuz ve tereyağı birlikte ortaya çıkan en lezzetli ve de en ekonomik yemekledir. Ama yapımı her ne kadar kolay gibi görünse de birbirinden farklı olur sonuçlar. Boşuna dememiş büyüklerimiz “İyi pilav pişiren tüm yemekleri iyi yapar“ diye… Yağını, tuzunu tam ayarlamak, tam kıvamında kavurmak gereken bir yemektir pilavlar. Demlenmeden ne tuzunun yeterli olup olmadığını anlayabiliyor ne de lapa olup olmadığının farkına varabiliyoruz.

Yağının tuzunun eksikliği kabul edilebir ama pilavın lapa olması bütün emeklerin heba olması olması demek. Pilavınızın lapa olmaması için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlara dikkat edin, sonra gelsin lezzeti nam salmış tabak tabak yenecek pilavlar. Ellerinize sağlık şimdiden…

PİLAVA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle pirinçlerinizi doğru seçmeye özen gösterin. Yasemin, baldo, basmati pirinci pilav yapımında daha uygun olan pirinçleri tercih edin. İçindeki taş gibi yabancı maddeleri mutlaka ayıklayın. Pirinçlerinizi soğuk suda birkaç defa mutlaka yıkayın. Süzgece alıp suyunun süzülmesine özen gösterin. Mutlaka ama mutlaka soğuk su kullanın. Sıcak suda yıkanarak ya da bekletilerek uygulanan pişirme işlemi pirinçlerin şişmesine ve pilavınızın lapa olmasına neden olabilir. İsterseniz pişirme öncesi pirinçlerinizi soğuk suda bekleterek pişirmeye geçebilirsiniz.

Bütün bunlara dikkat ederek lezzetli pilavlar yapmaya ilk adımı atmış olursunuz.

PİLAVI PİŞİRME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pirincimizi seçtik ve güzelce yıkadık, şimdi sıra pişirmede.. Pilavı pişirirken dibinin tutmaması ve kavururken pirinçlerin şekillerinin bozulmaması için mutlaka sıvı yağı ve tereyağı kullanmaya özen göstermeliyiz. Böylelikle pilavınızın lezzeti daha çok artacaktır. Tarifinizdeki ölçüleri aynen uygulayın. Yağı kızdırdıktan sonra pirinçleri ekleyin ve renkleri saydam olana kadar kavurun.

Güzel bir şekilde kavurduktan sonra suyunu ilave edin. 1 su bardağı pirinç için genelde 1,5 bardak su kullanın. Ama önden suda bekleterek yaptığınız pilavlarda 1 su bardağı su kullanın. Suyu ekledikten sonra içerisine tuzu ve kullanmak istediğiniz baharatları ve kuru meyveleri ilave edin.

Birkaç damla limon suyu eklemeniz durumunda pilavınızın rengi daha beyaz olacaktır. Küçük bir tavsiye de pilavınızın lezzeti için… Pilavlarınızın içine küp şeker eklemeniz halinde hem kıvamı mükemmel olur, hem de lezzeti daha iyi olur. Daha sonra da pilavınızı iyice karıştırın ve pişirmeye bırakın.

PİLAVI DEMLEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pilavınızı pişirip ocaktan aldıktan sonra, birkaç kağıt havlu ya da bir bezi tencerenin üzerine koyun ve kapağı kapatarak demlenmeye bırakın. Ilık bir yerde demlenmeye bırakırsanız, pilavınız daha kıvamlı ve lezzetli olacaktır.