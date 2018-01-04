İçişleri Bakanlığı İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Hakkında çıkan soruşturmaların ortaya çıkmasıyla suç dosyasının kabarık olduğu belirlenen Murat Hazinedar’dan görevden uzaklaştırılması ile ilgili ilk açıklama geldi. Hazinedar Belediye binası önünde yaptığı açıklamada neler söyledi? İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, görevden uzaklaştırılması ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Belediye binası önünde açıklamalarda bulunan Hazinedar’ın, ‘Milletin verdiği emaneti yine millet alır’ dediği ve ailesinde ve sülalesinde tek bir FETÖ’cü bulunmadığını söylediği görüldü.

HAZİNEDAR KARARI BASINDAN ÖĞRENMİŞ

Belediye önünde açıklamalarda bulunan Hazinedar, herkese teşekkür ederek ‘Hepinizden Allah razı olsun’ diyerek hakkında verilen uzaklaştırma kararının kendisine henüz tebliğ edilmediğini ve bu kararı basından öğrendiğini söylediği görüldü. Beşiktaş’ın İstanbul’un en özel ilçeleri arasında yer aldığını söyleyen Hazinedar, kendisinin yüzde 77 oyla Türkiye rekoruyla Belediye Başkanlığına seçilmiş bir kişi olduğunu söyleyerek görevinden uzaklaştırılma nedeniyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve FETÖ iddiaları ile ilgili kendisinin 2016 yılından beri FETÖ’ye üye olma suçuyla itham edildiğini belirterek ne kendisinde ne de sülalesinde tek bir FETÖ’cü bulunamayacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın hakkında yolsuzluk, rüşvet ve FETÖ’ye üye olma suçlarından soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı.