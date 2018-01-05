Altın günlerinin vazgeçilmezi, öğrenci evlerinin ve bekarların gözdesi mercimek köftesi hem pratik hem besleyici ve tabiki de lezzetli mi lezzetli . Tek tek şekil verilir köftelere yerleştirilir bol yeşillikler üzerine…Küçük bir tavsiye tarife geçmeden benden sizlere ama en önemli püf noktası aslında; Kullandığınız sıcak suyu Ne kadar salatagillerden olsa da günümüzde bir çok mekanda başlangıç mönüsünde artık mercimek köftesi.mutlaka ölçerek kullanın.. Ne kadar salatagillerden olsa da günümüzde birçok mekânda başlangıç mönüsünde artık mercimek köftesi.

Ne kadar salatagillerden olsa da günümüzde bir çok mekanda başlangıç mönüsünde artık mercimek köftesi. Tabiki de anne yapar en güzel mercimek köftesini onun mercimeği, bulguru sevgi dolar huzur dolar. Selamlarımızı gönderelim tüm annelere bu tarifimizle..

Afiyet olsun şimdiden..

MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince bulgur

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı zeytin yağı

1 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım demet maydanoz

5 tane taze soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı pul biber

Küçük bir not; mercimeğin suyunu isteğe göre azaltıp arttır bilirsiniz, yoğurma işleminde macun kıvamında olması için azar azar su ekleyebilirsiniz…

YAPIM AŞAMASI

Mercimeği bol suda yıkayalım, ve ölçüye göre sıcak suda kaynatalım suyu bitmeye yakın bulguru ekleyelim ve ocaktan alalım. İnce bulgurun şişmesi için 15 dakika kadar bekletelim. Zeytin yağı bir tavada kızdıralım ince küp şeklinde doğranmış soğanları ilave edelim ve 5 dakika kadar kavuralım. Sırayla domates salçası, biber salçası, tuz, kimyon ve pul biberi ekleyelim 3-4 dakika daha kavuralım. Kabaran bulgur ve mercimekle hazırladığımız soğanlı harcı karıştıralım. Taze soğan ve maydanozları ince ince kıyalım ve tüm malzemeleri özleşene kadar yoğuralım. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp isteğe göre şekillendirelim. Mercimek köftemiz hazır..

Arzu ettiğiniz yeşilliklerle servis edebilirsiniz.. Afiyet olsun…