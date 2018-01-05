Yağ asitlerinin yüksek bağ dokusunun az olması nedeniyle su ürünleri çabuk bozulan bir besin anlayanlara bile bayat balıkları taze balık diye birçok hile ile satabiliyorlar. Fakat balıkların bazı özellikleri vardır ki bunları gizlemek mümkün değildir. Taze balıklarda gözler parlak ve dışa doğru bombeli olur. Göz bebekleri genelde büyük olur ama gözler bu şekilde değil ise balığın yenmeyecek kadar bayat olduğu anlamına da gelmez. Sadece tercih edilmemesi gerekir.

Balık bayatlamaya başladığında gözleri buğulanır ve içine çöker. Balığın solungaçları canlı kırmızı ise derisi gergin ve parlak ise balığın taze olduğu anlamındadır. Pulsuz balıklarda ise bayatladıkça derisinin parlaklığı azalır, karın kısmında buruşmalar meydana gelir. Pullu balıklarda ise pullar tazeyken gövdeye sıkıca yapışıktır. Pulların elimize gelmemesi gerekir. Taze balıkların eti sıkı ve elastiki olur. Parmağımız ile bastırdığımızda oluşan çukurluk hemen düzelir, düzelmez ise balık bayatlamıştır.

BALIĞIN DAHA LEZZETLİ OLMASI İÇİN

Kızartma yağının içine kırmızı biber ilave ederseniz, balığınızın rengini hem parlak yapmış olursunuz hem de daha farklı bir lezzet elde edersiniz.

KALAMARIN DAHA YUMUŞAK OLMASI İÇİN

Süte batırılan kalamar daha yumuşak olur.

BALIĞI SAKLIKLI SAKLAMAK İÇİN

Buzdolabının (+5) derecelik bölümünde iki gün süre ile saklanabilir. Ancak 20 saati geçecek saklama süresinde temizlenerek saklanmalıdır. İki günden daha fazla saklamak için buzdolabının (-18) derecelik derin dondurucu bölümünde saklanmalıdır. Dondurulmadan önce porsiyonlara bölünüp folyo ile ambalajlanmalıdır. Ambalajlar önce 5 derecelik bölümde birkaç saat soğutulmalı daha sonra derin dondurucuya konulmalıdır. Dondurulmadan önce hafif tuz ve limon sıkılan balıklar diriliğini korur. Çözülen balıklar tekrar dondurulmalıdır. İri balıklar buzdolabının normal kısmında bir gün dinlendirilerek çözülmelidir.