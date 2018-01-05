Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın İranlı sapığı dur durak bilmiyor. Son olarak içinde ‘Karım, aşkım’ yazan hediyeleri gören Hazal Kaya’nın hemen savcılığa koşarak şikayette bulundu. Hazal Kaya’nın daha önce de İranlı sapıktan bu tür hediyeler aldığı ve şikayette bulunduğu öğrenildi.

Güzel oyuncu Hazal Kaya’nın başı İranlı sapığı Eissa Yazdan Karami ile fena dertte. Sosyal medya hesabından ünlü oyuncuyu rahatsız ettiği öğrenilen ve iş yeri adresini öğrenerek içinde bir takım notlar yazan hediyeler gönderen İranlı Karami’nin son olarak Hazal Kaya’ya yine bir hediye gönderdiği ve hediyenin içinden notlar çıktığı öğrenildi. Hazal Kaya, iş yerine gelen hediyeler ve notlar sonrasında savcılığa koştu.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan geride bıraktığımız yıllarda da İranlı sapığıyla başı dertte olan Hazal Kaya’nın yine savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti. Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın yaptığı şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve İranlı Karami’nin güzel oyuncu Hazal Kaya’ya sosyal medya hesabı üzerinden ‘Aşkım, Eşim, Karım’ şeklinde mesajlar gönderdiği ve sözlü olarak taciz ettiği belirlenmişti.

SİLAH SİPARİŞİ VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Aynı zamanda İranlı Karami’nin şahsi sosyal medya hesabı üzerinden ünlü oyuncunun fotoğraflarını paylaşarak ‘Ya Hazalım, Ya Ölüm’şeklinde yazılar yazdığını ve silah siparişi verdiğini söylediği görüldüğü tespit edildi. Şüpheli hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenilmişti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com