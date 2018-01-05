﻿ Yemekteyiz 05.01.2018 Haftanın Finali Bölümü! Mehtap Hanım Kaç Puan Aldı, Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Yemekteyiz 05.01.2018 Haftanın Finali Bölümü! Mehtap Hanım Kaç Puan Aldı, Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?

Yemekteyiz bugün yayınlanacak yeni bölümünde yeni haftanın son gün yarışmacısı Mehtap Hanımın evine konuk olacak. Kıyasıya rekabet ve hareketli geçen hafta sonunda Mehtap Hanım evine gelecek olan yarışmacılara yemeklerini sunarak yeni haftanın son gün yarışmacısı olarak puanlarını alacak. Peki, mehtap Hanım rakiplerinden iyi puanlar alabilecek mi? Haftanın finalinde kim birinci olacak? İşte detaylar…

Anasayfa MEDYA Yemekteyiz 05.01.2018 Haftanın Finali Bölümü! Mehtap Hanım Kaç Puan Aldı, Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?
Yemekteyiz 05.01.2018 Haftanın Finali Bölümü! Mehtap Hanım Kaç Puan Aldı, Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu?
Yemekteyiz 05.01.2018 Haftanın Finali Bölümü! Mehtap Hanım Kaç Puan Aldı, Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Tarih: 2018-01-05 Saat: 10:00:16
Güncelleme : 2018-01-05 10:00:16

Yemekteyiz bugün yayınlanacak yeni bölümünde yeni haftanın son gün yarışmacısı Mehtap Hanımın evine konuk olacak. Kıyasıya rekabet ve hareketli geçen hafta sonunda Mehtap Hanım evine gelecek olan yarışmacılara yemeklerini sunarak yeni haftanın son gün yarışmacısı olarak puanlarını alacak. Peki, mehtap Hanım rakiplerinden iyi puanlar alabilecek mi? Haftanın finalinde kim birinci olacak? İşte detaylar…

TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz yeni haftanın son gününde Mehtap Hanımın evinde olacak. Mehtap Hanım, tüm hafta boyunca samimi ve ılımlı yorumları ile dikkat çekerken kendi gününde neler yapacağı ve rakipleriyle arasında neler geçeceği oldukça merak ediliyor. Yemekteyiz haftanın finalinde Mehtap Hanımın evinde yaşananlar ve haftanın finalini kazanarak 10 bin liranın sahibi olan isim yayınlanacak olan yeni bölümde cevap bulacak.

Detaylar Gelece…

 

TV8 Yemekteyiz Haftanın Finali 5 Ocak 2018 Cuma Mehtap Hanımın evinde neler yaşandı Haftanın finalinde neler yaşandı
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Aynı Sahneyi Paylaşarak Aynı Ödülü Almışlardı! Yeni Yılın Aşk Bombası O İki İsimle Patladı
Aynı Sahneyi Paylaşarak Aynı Ödülü Almışlardı! Yeni Yılın Aşk Bombası O İki İsimle Patladı
Müge Anlı 5 Ocak 2018 Babaları Tarafından Katledilen İki Çocuğun Annesi Dilek Çakır Canlı Yayında!
Müge Anlı 5 Ocak 2018 Babaları Tarafından Katledilen İki Çocuğun Annesi Dilek Çakır Canlı Yayında!