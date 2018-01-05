Yemekteyiz bugün yayınlanacak yeni bölümünde yeni haftanın son gün yarışmacısı Mehtap Hanımın evine konuk olacak. Kıyasıya rekabet ve hareketli geçen hafta sonunda Mehtap Hanım evine gelecek olan yarışmacılara yemeklerini sunarak yeni haftanın son gün yarışmacısı olarak puanlarını alacak. Peki, mehtap Hanım rakiplerinden iyi puanlar alabilecek mi? Haftanın finalinde kim birinci olacak? İşte detaylar…

TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz yeni haftanın son gününde Mehtap Hanımın evinde olacak. Mehtap Hanım, tüm hafta boyunca samimi ve ılımlı yorumları ile dikkat çekerken kendi gününde neler yapacağı ve rakipleriyle arasında neler geçeceği oldukça merak ediliyor. Yemekteyiz haftanın finalinde Mehtap Hanımın evinde yaşananlar ve haftanın finalini kazanarak 10 bin liranın sahibi olan isim yayınlanacak olan yeni bölümde cevap bulacak.

Detaylar Gelece…