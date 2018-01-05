﻿ Son Dakika! Muğla'da 4,2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi, Can ve Mal Kaybı Var Mı?

Son Dakika! Muğla'da 4,2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi, Can ve Mal Kaybı Var Mı?

Muğla’da bu sabah saatlerinde merkez üssü Ula olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, birçok ilçeden de hissedildi.

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Son Dakika! Muğla'da 4,2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi, Can ve Mal Kaybı Var Mı?
Son Dakika! Muğla'da 4,2 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi, Can ve Mal Kaybı Var Mı? Tarih: 2018-01-05 Saat: 09:41:38
Güncelleme : 2018-01-05 09:41:38

Muğla’da bu sabah saatlerinde merkez üssü Ula olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, birçok ilçeden de hissedildi. 

Muğla'nın Ula ilçesinde bu sabah 07.300’te merkez üssü Ula ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan verilere göre depremin tam merkez üssünün Ula ilçesine bağlı olan Kavakçalı Köyü olduğu öğrenildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin derinliği Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 8.5 km olarak açıklandı. 

 

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