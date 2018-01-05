Muğla’da bu sabah saatlerinde merkez üssü Ula olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden olurken, birçok ilçeden de hissedildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde bu sabah 07.300’te merkez üssü Ula ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan verilere göre depremin tam merkez üssünün Ula ilçesine bağlı olan Kavakçalı Köyü olduğu öğrenildi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin derinliği Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 8.5 km olarak açıklandı.