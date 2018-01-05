﻿ Zemheri Ayı Geldi, Grip Virüsü Başladı! Sağlık Bakanlığı O İki İli Salgın İçin Uyardı

Zemheri Ayı Geldi, Grip Virüsü Başladı! Sağlık Bakanlığı O İki İli Salgın İçin Uyardı

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, bu sene grip virüsünün yaklaşık 1,5 ay daha erken başladığını söyleyerek özellikle de Ankara ve İzmir’e grip virüsü konusunda dikkatli olmalarını önerdi.

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Zemheri Ayı Geldi, Grip Virüsü Başladı! Sağlık Bakanlığı O İki İli Salgın İçin Uyardı
Zemheri Ayı Geldi, Grip Virüsü Başladı! Sağlık Bakanlığı O İki İli Salgın İçin Uyardı Tarih: 2018-01-05 Saat: 09:58:47
Güncelleme : 2018-01-05 09:58:47

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, bu sene grip virüsünün yaklaşık 1,5 ay daha erken başladığını söyleyerek özellikle de Ankara ve İzmir’e grip virüsü konusunda dikkatli olmalarını önerdi.

Zemheri ayı da denilen Ocak ayının gelmesiyle birlikte havaların daha fazla soğumasına dikkat çeken Kara, bu sene grip virüsünün 1,5 ay kadar erken bir zamanda görülmeye başladığını ve vatandaşların gribi daha yoğun yaşayarak griple birlikte gelen kas ağrılarının daha yoğun yaşandığını, yatağa düşme, halsizlik ve yüksek ateşin daha fazla görüldüğünü söyledi. 

GELECEK HAFTA ANKARA VE İZMİR’E DİKKAT

Erken başlayan grip virüsünün hızla ve kolayca kişiye bulaşabildiğini belirten Ateş Kara, özellikle de gelecek haftalarda Ankara ve İzmir’de çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Zemheri ayı da denilen Ocak ayında görülmeye başlanan ve bu yıl diğer yıllara göre daha erken gelen grip virüsünün ciddi vakalara neden olduğunu, önümüzdeki haftalarda bu vakalarda daha da artış görüleceğini söylediği öğrenildi. Kara, grip virüsünün normal koşullarda Aralık ayında başladığını ancak gribin çok daha erken hissedilmeye başladığını söyleyen Kara, gribin öldürücü bir etkisi olmadığını fakat gribe yakalanan kişinin yatağa düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Kolayca yayılabilen gribe dikkat çeken Kara, Ankara ve İzmir’de grip salgınının daha sık görüleceğini ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.

 

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