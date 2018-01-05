Altın Kelebek Ödül töreninde aynı anda sahneye çıkan ve aynı ödül kategorisinde ödüle layık görülen iki ünlü isim arasında aşk yaşandığı iddia edildi. Engin Akyürek ve Cansu Dere aşkı magazin gündemlerine bomba gibi düştü.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek ve Cansu Dere arasında çıkan aşk dedikoduları hayranlarını sevindirdi. Gözlerden uzak sakin bir ilişkiye başladıkları iddia edilen ünlü çiftin en son Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘Kendi mucizesini yaratanlar’ kategorisinde ödül almışlardı.

AŞKLARININ BÜYÜSÜ BOZULMASIN İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre, yakışıklı oyuncu Engin Akyürek’in uzun süredir hayatında aşka yer vermediği ve güzel oyuncu Cansu Dere’nin Fransız sevgilisinden ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi almadığı bilgisine ulaşılmış ancak çiftin kısa bir süre önce birbirleri ile yepyeni bir aşka yelken açtıkları iddia edilmişti. Cansu Dere, hayatında olmasını istediği erkekte, ‘Akıl, muhabbet ve zeka’ kavramlarıyla tanımlamıştı. Aşklarının göz önünde yaşamak istemeyen çiftin gözlerden uzakta sakin bir ilişki sürdürdükleri öğrenildi. İki ünlü isminde hayranlarının bu aşka çok sevindikleri ve çifti birbirlerine çok yakıştırdıkları görüldü.

İLİŞKİLERİNDEN EMİN OLANA KADAR GÖRÜNTÜ YOK

Aralarında aşk yaşandığı iddia edilen iki başarılı oyuncunun kendilerine basından ve gözlerden uzak bir buluşma noktası belirledikleri ve ilişkilerinden emin olana kadar basına görüntü vermek istemedikleri öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com