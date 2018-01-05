Üsküdar'da yasak aşk cinayetinin iç yüzü ortaya çıktı. O gün eve erken geldiği öğrenilen kocanın, 3 yaşındaki kızından duyduğu “Baba Evde Çıplak Adam Var” sözleri üzerine çıldırdı. Hemen evdeki adamı bulan koca, karısının yasak aşkını bıçaklayarak öldürdü.

Üsküdar’da yaşayan M.A., akşam eve erken döndüğünde eşini başka bir erkekle yakaladı. 3 yaşındaki kızının "Baba evde çıplak biri var" sözleri üzerine evin ardiyesine bakan M.A., eşi ile yasak aşk yaşayan güvenlik görevlisi Mehmet Çütçü'yü burada yakalayarak bıçaklayıp öldürdü. Bu sırada kendisine senden boşanacağım diyen eşini de bıçaklayan M.A, eşini de yaraladı.

KAPIYI HAVLU İLE AÇTI

30 yaşındaki M.A., çalıştığı pide fırınından önceki gün erken çıkarak evine gitti. Zili çalan eşine havluya sarılı bir şekilde kapıyı açan B.A, duş alacağını söyledi. Baba M.A’da bu sırada salona küçük kızının yanına geçti. 3 yaşındaki kızının "Baba evde çıplak bir adam var." demesi ile çılgına dönen baba, evde adamı aradı. Ardiyeye bakan baba burada adamı gördü.

BULDUĞUNDA İÇ ÇAMAŞIRLARINI GİYİYORDU

İddiaya göre M.A., ardiyeye girdiğinde M.Ç. iç çamaşırlarını giyiyordu. M.A. ifadesinde M.Ç’nin kendisine camla saldırdığını daha sonra da boğuşurken merdivenlerden yuvarlandıklarını, M.Ç’nin elini beline attığını ve polis olduğunu söylediğini mutfaktan bıçak alarak kendisinin de sağa sola salladığını söyledi.

EVDEN ÇIKTI, SOKAKTA YERE YIĞILDI

Evde yaşanan olaydan sonra kendisini sokağa atan Mahmut Çütçü, sokakta yere yığılınca çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.