Gelin Evi 5 Ocak 2018 Cuma Haftanın finali bölümünde dolu dolu anlar yaşanıyor. Show TV’de yeni gelinlerin yarıştığı programda bu hafta birinci kim oldu? Gelin Evi 5 Ocak 2018 Cuma Haftanın Finalinde hangi gelin kaç puan aldı? Gelin Evi 05.01.2018 haftanın finalinde kim birinci oldu? İşte Gelin Evi son bölümde yaşananlar…

Gelin Evi haftanın finali bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Gelin Evi 5 Ocak 2018 Cuma Haftanın Finalinde bugün hangi gelin birinci olacak ve ödülün sahibi olacak merak ediliyor. Bu hafta yarışan iddialı yarışmacılardan biri bugün haftanın finalinde birinci olacak ve büyük ödülün de sahibi olacak. Peki, Gelin Evi 5 Ocak 2018 Cuma Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Gelin Evi 05.01.2018 Son Bölümde büyük ödülü kim kazandı?