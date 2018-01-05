Türkiye’nin sevgilisi usta oyuncu Münir Özkul 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hababam Sınıfı’nın ‘Mahmut Hocası’ ve birçok filmin aranan usta oyuncusu Özkul, hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Münir Özkul, 93 yaşında aramızdan ayrıldı. Herkesin sevgilisi ‘Mahmut Hoca’ karakteriyle hafızalara kazınan Yeşilçam’ın çınarlarından Münir Özkul, ölümüyle hem sanat dünyasını hem de tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

MÜNİR ÖZKUL KİMDİR?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özku, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Daha küçük yaşlardeyken tiyatroya merak sarmaya başlayan Özkul, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde almıştır. Üniversite eğitiminiİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan usta oyuncu, Bakırköy'de yer alan bir Halkevi'nde oyunculuğa ilk adımını attı. Tüm ilklerini bu Halkevi'nde gerçekleştiren Ökzul, ilk amatör sahne deneyimine de burada sahip oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oynayan Münir Özkul daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na geçmiştir. 1940'lı yıllarda tiyatro sahnelerinden tesadüfen film sahnelerine geçen Özkul'un ilk defa bir filmde figüranlığı arkadaşı Sırrı Gültekin'i ziyaret için gittiği Yeşilçam'da tesadüfen olarak başlamıştır. Usta oyuncu Özkul, yaklaşık 400 adet filmi ile Türk Sinema tarihine damga vuran isim oldu. Türkiye'nin efsanesi 'Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hocası' olarak da akıllara kazınan usta oyuncu Münir Özkul tam 20 tiyatro, 10 dizi 220 adet ilmde rol almıştır.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com