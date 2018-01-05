Barcelona’da forma giyen Milli futbolcu Arda Turan’ın bir DM skandalı daha ifşa oldu. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan ve bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Arda Turan’ın daha önce de Ebru Şallı ve Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük’e attığı mesajlar gündeme gelmişti.

Çapkınlıkları ile sık sık gündeme gelen Arda Turan bir kez daha DM’den attığı mesaj ile gündemde. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile aşk yaşayan Arda Turan, bu defa da Survivor’a katılacak Fitness eğitmeni Elif Güngör'e attığı mesajlarla gündemde. Arda Turan’ın ifşa olan mesajlarına sevgilisi Aslıhan Doğan’ın ne cevap vereceği ise hala merak konusu.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Daha önce hesabı hacklenen ve eski manken Ebru Şallı ile mesajları ortaya çıkan Arda Turan’ın, kısa süre sonra da Kısmetse Olur Evi'nden Cansel Çördük’e attığı mesajlar ortaya çıkmıştı. Bu süre içerisinde sevgilisi Aslıhan Doğan ile ayrılan, daha sonra yeniden barışan Arda Turan’ın bu defa da fitness eğitmeni Elif Güngör'e attığı mesaj ifşa oldu. Arda Turan Güngör’e Instagram’dan "Elif Hoca, Survivor'a gideceksin sanırım, ben öyle anladım" şeklinde mesaj attı. Mesajların ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünen Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan’ın bu iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.