Usta oyuncu Hababam Sınıfının efsanesi Münir Özkul’un ölüm haberi tüm sanat dünyasını derinden sarstı. Yeşilçam’ın efsane isminin ölüm haberini duyan birçok ünlü sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı. Özellikle Filiz Akın’ın usta sanatçı Münir Özkul’un ölüm haberini duyduktan sonra kulağından kan geldiğini yazdığı satırlar herkesi derinden etkiledi.

Bugün Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Münir Özkul 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hababam Sınıfının disiplin ve sert hocası ‘Mahmut Hoca’ olarak Türkiye’nin aklına kazınan Özkul’un ölüm haberini alan ünlü sanatçılarda duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yazılarla ifade etti.

FİLİZ AKIN PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Usta sanatçı Münir Özkul’un ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından duygularını ifade eden sanatçılardan biri de Filiz Akın oldu. Filiz Akın, ‘Üzüntüden ameliyat olan kulağım kanıyor. Pansuman yapılıyor şu anda. Onunla birlikte bir dönem kapandı sanki... Efsanelerin efsanesi Mahmut Hocamız yok artık...’ ifadeleri ile herkesi duygulandırdı. Öte yandan bir dönem usta oyuncu Münir Özkul’la aynı filmde rol alan Emel Sayın, Türkan Şoray, Demet Akalın, Emre Kınay gibi birçok ünlü isim Münir Özkul’un ölümünden dolayı duydukları derin acıyı sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Emel Sayın’ın Münir Özkul ile rol aldığı filmde birlikte çekildikleri bir kare binlerce kişi tarafından beğeni ve yorum aldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com