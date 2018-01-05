İstanbul seri tecavüzcü dehşetiyle sarsıldı. Gece yarısından sonra evlerine girdiği kadınlara tecavüz eden sapık polis tarafından yakalandıktan sonra herkes rahat bir oh çekti.

İstanbul’da ortaya çıkan seri tecavüzcü kadınların kabusu oldu. Gece yarıları kadınların evlerine girerek tecavüz ettiği öğrenilen şüphelinin en son 31 Aralık gecesinde bir kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

TECAVÜZ MAĞDURLARI FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİ

31 Aralığı 1 Ocak’a bağlayan gece İstanbul’da bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen Duran E. adlı şüphelinin polisler tarafından takibe alınarak yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, daha önce İstanbul’da tecavüze uğrayan mağdurların ifadelerinin alınarak söz konusu şüphelinin fotoğraflarının gösterildiği ve mağdurların teşhisi üzerine şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

GECE YARISI EVLERİNE GİREREK TECAVÜZ ETMİŞ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, İstanbul’da Sarıyer, Beşiktaş ve Bakırköy’de tecavüze uğrayan 3 kadının polis ekipleri tarafından emniyete çağırıldığı ve emniyete gelerek ifade veren tecavüz mağduru kadınlara Duran E. isimli şüphelinin fotoğraflarının gösterilerek kendilerine evine girerek tecavüz eden sapığın o olup olmadığı soruldu. 3 kadının da kendilerine tecavüz eden kişinin Duran E. olduğunu belirlemesi Duran E.’nin yakalandığı ve aslında tecavüz ettiği kadın sayısının 3 değil 4 olduğu öğrenildi.

HER ŞEYİ BİR BİR İTİRAF ETTİ

Polis ekiplerinin gözaltına alarak sorguya çektikleri Duran E.’nin tüm suçunu bir bir itiraf ettiği ve gece yarısı girdiği evlerde amacının hırsızlık yapmak olduğunu ancak evlerdeki kadınlara tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. Duran E.’nin alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildiği ve burada mahkeme kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.