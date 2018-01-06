Altın fiyatları son günlerde yükselişle devam ettiği görülürken yeni günde fiyatlarda çöküş yaşandığı görülüyor. 6 Ocak 2018’de yatırımlarını altına yapanlar büyük hayal kırıklığıyla karşılaşacak. Altın fiyatlarında hareketli bir düşüş yaşanırken çeyrek altının 259 liraya kadar düştüğü görüldü. İşte detaylar…

Altın fiyatları güne sürpriz bir başlangıç yapıyor. Günün başlangıcında Kapalıçarşı altın fiyatlarında yaşanan hareketlenmede altın fiyatlarının düştüğü ve yaşanan gerilemenin genel olarak tüm altın çeşitlerini etkilediği görülüyor. Peki, yeni günde düşüş yaşayan altın fiyatları sonrasında çeyrek altın ne kadar geriledi? Gram altında gerileme oldu mu? Diğer altın çeşitlerindeki gerilemeler fiyatlara nasıl yansıdı? İşte 6 Ocak 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

GRAM ALTIN 158 LİRA

Yeni günün ilk saatlerinde altın fiyatlarına bakıldığında çeyrek altının 258,93 liradan güne başlangıç yaptığı belirlendi. Altında yaşanan ani çöküş gram altını da vurdu ve gram altın fiyatları 158,56 lirayla alıcısını bulmaya başladı. Tam altın fiyatları da düşüşe dahil olurken 1.036 lirayla güne giriş yapıyor. Yarım altın fiyatları ise 519,87 lirayla işlem görmeye başlarken altının ons fiyatı 1.320 liraya geriledi. Cumhuriyet altını fiyatları 1.067 liradan yeni günde işlem görmeye başlayan altın çeşidi oluyor. Beşli altın 5,166 lira ve 22 ayar bilezik fiyatları 144,99 lirayla alıcısını bulmaya başladı.