Edirne'de 61 yaşındaki çoban, emniyete giderek 1,5 yıl önce ortadan kaybolan işçiyi patronunun öldürdüğünü, ardından da cesedi birlikte parçalayıp nehre attıklarını söyledi. İki zanlı gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Ancak mahkeme, "ceset yok" diyerek iki cinayet şüphelisini serbest bıraktı.

Edirne'de 61 yaşındaki çoban Recep D., 1,5 yıl önce kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan Engin Kocaoğlu'nu Nasuh U.A. ile birlikte öldürüp cesedini parçaladıktan sonra nehre attıkları iddiası ile polise gitti. 2 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Ancak mahkeme zanlıları "ortada bir ceset bulunmaması" nedeniyle adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

VİCDAN AZABI ÇEKTİĞİ İÇİN İTİRAF ETTİ

Önceki gün Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giden Recep D., kendisi gibi çoban olan ve 1,5 yıldan bu yana kayıp olan Engin Kocaoğlu'nu eski patronu Nasuh U.A.'nın öldürdüğünü iddia etti. Çoban Recep D, cinayetin ardından cesedi Nasuh U.A. ile beraber nehre attıklarını söyledi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şüpheliye olay yerinde keşif de yaptırıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Nasuh U.A. ve Recep D. savcılıkta yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edildi. Recep D. mahkemede verdiği ifadede kendisinin Kocaoğlu’nu ölmüş vaziyette gördüğünü, patronunun cesedi sarıp nehre atmaları gerektiğini söylediğini iddia etti.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Nasuh U. A. ise mahkemede kendisini ceset yoksa cinayet de yok şeklinde savundu. Nöbetçi mahkeme ise 2 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesi olmasına rağmen haftada 4 gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek serbest bıraktı.