Karabük'te yaşayan 76 yaşındaki kadın, doğduğundan bu yana hiç doğum gününü kutlayamadı. Çünkü onun kimliğinin Türkiye’de eşi benzeri yok. Doğum günü kısmında gün ve ay yazmayan kadına gazeteciler sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Karabük'te 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü 76 yaşında, ancak bugüne kadar hiç doğum gününü kutlayamadı. Çünkü, onun nüfus cüzdanında ay ve gün yazmıyor.

GAZETECİLER SÜRPRİZ YAPTI

Yaşlı kadının kimliğinde yapılan bu hata nedeniyle doğum günü 00.00.1942 olarak görünüyor. Rahmiye Ertüngü, bu tarih yüzünden bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığını fakat hiçbir zaman da doğum günü kutlayamadığını söyledi. Yaşlı kadına gazeteciler sürpriz bir doğum günü pastası getirdi ve yaşlı kadın ilk kez mum üflemenin sevincini yaşadı.

İŞİ ESPRİYE VURDU

76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü, kimliğinde yapılan hataya “zaten dünyada yokmuşum” diyerek yaklaşsa da yıllardır doğum günü kutlayamamanın üzüntüsünü de yaşadı. Hiçbir yerde işlerinin aksamadığını ve bir sorun yaşamadığını söyleyen Rahmiye Hanım, doğum gününün Ağustos ayında olduğunu bildiğini ancak hangi gün olduğunu bilmediğini söyledi. Aslında doğum yılının da belli olmadığını söyleyen Rahmiye teyze zamanında eşinin kimlikleri değiştirirken bu tarihi yazdırdığını ve bundan sonra her yıl 5 Ocak tarihinde doğum gününü kutlayacağını söyledi.

5 OCAK OLARAK YAZDIRACAKLAR

Annesinin bugüne kadar kimliği nedeniyle bir sorun yaşamadığını söyleyen İbrahim Ertüngü ise, gazetecilerin sürprizinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, hatayı düzelttirip bundan sonrasında 5 Ocak olarak yazdıracaklarını dile getirdi.