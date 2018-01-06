Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan skandal olay gündeme bomba gibi düştü. Bir temizlik işçisi, stajyer hemşirelerin odasını cep telefonu ile gözetlediği iddiası ile gözaltına alındı.

Aydın Nazilli ilçesinde bulunan bir özel hastanede stajyer hemşire olan 4 kız öğrenci, kendilerine ait soyunma odasında gizli bir kutu buldu. Kutuyu açan genç kızlar, içinden çıkan ve kayıt yaptığı belirlenen kamera ile şok oldu. Hemen hastanenin başhemşiresine gitmek isteyen kızların elindeki kutuyu gören temizlik görevlilerinden F.U, kutuyu kızların elinden aldı.

KIZLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları olayı hemen hastane yönetimine ve eğitim gördükleri okulun müdürüne anlatan kızlar, daha sonra savcılığa giderek temizlik işçisinden şikayetçi oldu. Savcılık, temizlik görevlileri F.U. ile İ.A. hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçu çerçevesinde soruşturma başlatırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlıları gözaltına alarak evlerinde de arama yaptı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Polis ekiplerinin aramasında hastanedeki soyunma odasına olay günü kayıt amaçlı bırakılan cep telefonu F.U.’nun evinde bulundu. İfadesi alınan F.U. olayla bir ilgisi olmadığını ve İ.A’nın yönlendirmesiyle kız öğrencilerin elinden telefon kutusunu aldığını iddia etti. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından F.U serbest bırakılırken İ.A. ise kız öğrencilerin soyunma odasına cep telefonunu kendisinin koyduğunu kabul etti ve adliyeye sevk edildi.