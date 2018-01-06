Maltepe’de yaşanan baba vahşetine sessiz kalmayan Başbakan Yıldırım, acılı annenin “Bize Sahip Çıkmadılar” çığlığı üzerine olayda kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılması talimatını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Maltepe'de yaşanan baba vahşeti hakkında açıklamalarda bulundu. Olaydan sonra annenin iddialarını göz önünde bulunduran Yıldırım, kamu görevlilerinin olayda ihmali olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılması talimatını verdi.

İHMAL OLUP OLMADIĞI İNCELENECEK

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir babanın ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesi ve olaydan sonra anne tarafından yapılan açıklamalar Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başbakan Binali Yıldırım, acılı annenin çığlıklarına sessiz kalmadı ve kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının incelenmesi için talimat verdi.

ANNENİN BAŞVURDUĞU MAKAMLAR İNCELENEDEK

Başbakan Yıldırım’ın talimatı ile görevlendirilen müfettişler, acılı annenin hangi makamlara başvurduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek hazırlayacakları raporu bizzat Yıldırım’a sunacak. Olayda bir ihmal olduğunun belirlenmesi durumunda inceleme soruşturmaya dönüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Dün Atatürk Havalimanı’nda bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yaşanan vahşete sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir insanın kendi evladına kıymasının canilik olduğunu belirterek, ''Bunlar cani. Bazıları kendini de öldürüyor. Ya kendini öldürsen ne yazar öldürmesen ne yazar'' ifadelerini kullandı.