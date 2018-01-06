Almanya Berlin’de 55 yaşında olduğu belirlenen Marianne M. isimli bir kadına ait ceset bulunduğu öğrenildi. Cesedin incelemesinde kadının feci bir işkenceye maruz kalarak öldürüldüğü iddia ediliyor.



Almanya Berlin şehrinde 55 yaşında olduğu tespit edilen Marianne M. isimli kadının feci şekilde işkenceye uğramış cesedi bulundu.

GRUPİLİŞKİ SIRASINDA MI ÖLDÜRÜLDÜ?

Alınan bilgilere göre, 55 yaşındaki kadının internet üzerinden tanıştığı iki kişi ile cinsel birliktelik yaşadığı sıralarda yapılan işkence sebebiyle öldüğü öne sürüldü. Kadını öldürdükten sonra Türkiye’ye kaçmaya çalıştığı belirlenen Tayfun S. ve Jasmin P. isimli şüphelilerin kaçmayı başaramadığı ve polisler tarafından Berlin Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi.

KADIN FECİ ŞEKİLDE İŞKENCE GÖRMÜŞ

Havalimanında yakalanan ve gözaltına alınan Tayfun S. ile Jasmin P.’nin çift olukları belirlenirken Almanya’da yaşayan 22 yaşındaki Marianne M. ile internet üzerinden tanışarak buluşmaya karar verdikleri öğrenildi. Olayın sonrasında çiftin internet üzerinden tanıştıkları Marianne M. ile üçlü ilişki yaşadıkları sırada kadına işkence yaptıkları ve feci işkencenin sonucunda olayın sonunun ölümle bittiği öğrenildi. Kendisine yapılan ağır işkencelere dayanamayan Marianne M. isimli kadının hayatını kaybettiği belirlenirken kadının ölmesiyle birlikte çiftin kadının cesedini bir çöp konteynırına atarak kaçtığı öğrenildi. Kadının cesedi ilerleyen günlerde çöp konteynırı içinde bulunurken çiftte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ikilinin polis incelemesinde daha önceden de sabıkalı oldukları ortaya çıktı.