Adana’da yeni ehliyet alan 22 yaşındaki Eda Boncukçu, aracının arkasına yazdığı yazı ile ilgi odağı oldu. 1 ay önce ehliyetine kavuşan genç kızın aracındaki yazıyı görenler hemen cep telefonu kamerasına sarıldı.

Çukurova Üniversitesi mezunu Eda Boncukçu’ya ehliyet aldıktan sonra babası Lütfi Boncukçu bir araba hediye etti. Henüz trafikte yeni araç kullanmaya başlayan genç kız ise acemiliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı kendince bir önlem aldı. Genç kız ‘Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim’ yazılı dövizi aracının arkasına asınca herkesin ilgi odağı oldu.

GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

Boncukçu’nun aracının arkasında yazan yazı gören herkesin ilgi odağı haline geldi. Üstelik diğer araç sürücüleri de genç kıza destek oldu. Trafikte acemi olduğu için zorlandığını söyleyen Boncukçu, yeni ehliyet aldığını fakat alışması için trafikte araç kullanması gerektiğini belirterek, diğer sürücüleri zor durumda bırakmamak için böyle bir önlem aldığını dile getirdi. Genç kızın aracının arkasında bu yazıyı görenler ise hemen fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.