Pendik’te bir genç internetten tanıştığı 1 kişiyi evine davet edince dehşeti yaşadı. Eve gelip genci oklava ile döven iki kişi arabasını ve parasını gasp ettikten sonra kaçtıkları Muğla’da yakalandı.

Pendik'te internetten tanıştıkları gencin evine giden iki şüpheli, genci oklava ile öldüresiye dövdükten sonra parasını ve arabasını gasp ederek kayıplara karıştı. Gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi kaçtıkları Muğla’da yakaladı. Titiz bir çalışma yürüten polis, şüphelilerin gasp ettikleri telefonu bir markete rehin bıraktıklarını belirledikten sonra film senaryolarını aratmayacak bir operasyon düzenledi.

OKLAVAYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Geçtiğimiz günlerde Pendik’te yaşanan olayda, Yasin K. isimli genç internet üzerinden tanışarak arkadaşlık kurduğu T. Ö. ve S. Y.’yi evine davet etti. Şahıslar eve gelip bir süre zaman geçirdikten sonra Yasin K.’yı oklava ile dövdü ve arabası ile parasını gasp etti. Yasin K. kanlar içinde kalarak polisten yardım istedi. Hemen harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

MUĞLA'DA YAKALADILAR

Adeta bir dedektif gibi çalışan polis ekipleri gaspçıları Muğla’da yakaladı. Şüphelilerin olayın ardından bir benzin istasyonuna girdiğini ve yakıt aldığını belirleyen polis, şahısların peşinden Muğla’ya kadar gitti. Muğla'da bulunan kız arkadaşlarının yanında oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi. Güvenlik kameralarında şüphelilerin benzen istasyonuna telefonu rehin bıraktıkları anlar da yansıdı.