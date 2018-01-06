Diyarbakır'da bir öğrencisini taciz ettiği iddiası ile yargılanan 3 çocuk babası öğretmen, görev yaptığı okuldan başka bir okula atandıktan sonra mağdur öğrencinin babasına mesaj atarak şeriat mahkemesine gitmek istediğini söyledi.

Diyarbakır'daki bir kız imam hatip lisesinde Coğrafya öğretmeni olan A.B., 16 yaşındaki öğrencisi A.D.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiası ile yargılanmaya başladı. Ortaya çıkan iddiadan sonra okuldaki görevinden alınan ve Lice ilçesinde bir okula atanan A.B. mağdur öğrencinin babasına mesaj atarak "Bir hata işledim. Bu suçun Allah'ın şeriati doğrultusunda mahkeme edilmesi gerekir. Davayı şeriate taşımak yerine, Allah'ın yasakladığı tağut ve hükmüne havale ettin. Şeriate gidelim, cezam ölüm de olsa razıyım" dedi.

ŞERİAT MAHKEMESİNE GİTMEK İSTEDİ

Olay, 25 Temmuz 2016 günü A.D.'nin babasının Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmesi ile ortaya çıktı. Kızına öğretmen A.B.'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden baba daha sonra savcılığa da giderek şikayetçi oldu. A.B. şikayet üzerine gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve daha sonra Lice ilçesindeki bir okula atandı. İddiaya göre A.B. taciz iddialarının savcılığa taşınmaması için mağdurun ailesini ikna etmeye çalıştı. Hatta mağdurun babasına attığı bir mesajda bu işi 'şeriat yoluyla' çözmeyi bile önerdi. A.B. attığı mesajında 'Devlet' için 'Allah'a karşı isyan eden' anlamına gelen 'Tağut' ve 'Tağutun mahkemesi ifadesi kullandı.

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ'NDEN HAPİS CEZASI ALMIŞ

A.B.’nin suç dosyasının da bir hayli kabarık olduğu öğrenildi. Daha önce 2000 yılında kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından 'Hizbullah terör örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı belirlenen A.B.’nin cezanın kesinleşmesi ile 2004 yılına kadar tutuklu kaldığı ve sabıkasını da Topluma Kazandırma Yasası'ndan faydalanıp sildirdiği ortaya çıktı.