Yunanistan’ın Başbakanı Çipras’ın Kardak Adasına geleceği bilgisi alınmasının ardından Türk savaş gemisi, 1 hücum bot ve 3 sahil güvenlik ekibi harekete geçti ve Kardak kayalıklarında konuşlanmaya başladı.

Ege denizinde gergin anlar yaşandı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kardak Adasına geleceği bilgileri üzerine Türk savaş gemisi ve beraberinde 1 hücum bot ile 3 sahil güvenlik ekibi bölgede konuşlanmaya başladı. Türk savaş gemisi ve beraberindeki hücum bot ile sahil güvenlik ekipleri adanın etrafını sararken 1 hücum botunda Yunan kara sularında hazır tutulduğu öğrenildi.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK KUŞ UÇURTMUYOR

Bodrum’a sadece 3 mil uzaklıkta olan Kardak Kayalıkları etrafında hareketlilik başlamasıyla Türk sahil güvenlik ekiplerinin bölgede kuş uçurtmadığı görüldü. Henüz durumu belli olmayan Kardak Kayalıkları tam 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunmaya devam ediyor. Öte yandan bugün Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Kilimli Adasına yapacağı ziyaret sonrasında Kardak Kayalıklarına çıkacağı iddiaları Türk askerlerini alarma geçirdi ve askerler Kardak Kayalıklarında nöbet tutmaya başladı. Aynı zamanda Kardak Kayalıkları etrafından devriye gezmekte olan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin Yunan askerleri tarafından uyarıldığı görüldü. ‘Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız, lütfen kara sularımızı terk edin’ şeklindeki uyarısının ardından Türk Sahil Güvenlikten ‘Burası Türk Kara suları’ cevabının geldiği öğrenildi.