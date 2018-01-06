Konya'da bir kişi, müteahhit ile anlaşma yapan komşularına sinirlenip 3 kişiyi öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı 1 kişiyi daha öldürüp jandarmayı aradı ve “Birini daha öldürdüm. Gelip teslim olacağım.” dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde pompalı tüfekle müteahhit bürosuna ateş açan zanlı 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı Cem K.’nın komşularının müteahhit ile anlaşma yapmasına kızdığı için cinayetleri işlediği öne sürüldü. 3 kişiyi öldürüp kaçan zanlının daha sonra bir kişiyi daha öldürdüğü ve cesedi su kanalına attığı öğrenildi. Zanlı Cem K., jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dedi.

KOMŞULARINA SİNİRLENDİ, OFİSİ BASTI

Ereğli ilçesinde 4 katlı bir apartmanda yaşayan Cem K., komşularının binanın yıkılması ve yerine yenisinin yapılması içi müteahhit A.S. ile anlaşmalarına sinirlenerek komşularının da ofiste olduğu sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

MÜTEAHHİT OFİSTE YOKTU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan 1 kişi ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırı sırasında müteahhit A.S.'nin iş yerinde olmadığı belirtildi.

"BİRİNİ DAHA ÖLDÜRDÜM, GELİN TESLİM OLACAĞIM"

3 kişiyi öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı Cem K.’nın daha sonra bir kişiyi daha öldürdüğü ve cesedini boş sulama kanalına attığı belirlendi. Cinayetten sonra jandarmayı arayan zanlı, "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dedi. Jandarma ekipleri gittikleri adreste zanlıyı gözaltına aldı.