Sağlık dendiğinde verdiği ezber bozan önerilerle akıllara gelen Canan Karatay katıldığı canlı yayında belki de bugüne kadarki en zor sorusuyla karşı karşıya geldi. Programın sunucusunun kendisine ‘Bir tek siz mi doğru biliyorsunuz?’ şeklinde soru sorması üzerine şaşıran Karatay bir süre bekledikten sonra soruyu yanıtladı.

Sağlıkla ilgili yaptığı açıklamalar ve önerilerle herkesin hafızasında yer eden Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir canlı yayında belki de bugüne kadar kendisine gelen hayatının en zor sorusuyla karşı karşıya kaldı.

SUNUCUNUN SORUSUYLA ŞOK OLDU

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir canlı yayında yine ezber bozan açıklamalar yaparken programın sunucusu Kübra Par’dan gelen soru ile şaşkınlık yaşadı. Sunucu Kübra Par, ‘Sizi eleştiren doktorların hepsi yanlış, bir tek siz mi doğrusunuz?’ sorusuyla hem Karatay’ı hem de izleyenleri kısa bir şaşkınlığa uğrattı.

CANAN KARATAY AFALLADI

Sunucu Kübra Par’ın sorusu üzerine kısa süreliğine afallayan Canan Karatay, Kendisinin asla en iyi ben biliyorum dediğini iddia etmediğini sadece Kolestrol konusunda kolestrol yüksekliğinin faydalı olduğunu gördüğünü belirttiğini söyledi. Bunun bilimsel olarak da gösterilmiş bir durum olduğunu söyleyen Canan Karatay hoca, kalp krizlerinin sebebinin sadece ve sadece trans yağlar ve şeker olduğunu söyledi. Bu yüzden kolestrolün yüksek olmasını savunduğunu ve kolestrolü yüksek olan kişilerin daha uzun yaşadığını iddia ettiği görüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com