Bursa’da bir kadının evli sevgilisi ile bir olup eski nişanlısının evine girerek tam 90 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Genç bir kadının evli sevgilisi ile bir olup eski nişanlısının evine girerek tam 90 bin liralık ziynet eşyasını çaldığı öğrenildi. Kadının daha sonra bu parayla yaptığı da şaşkınlık yaratan başka bir olay oldu.

KADIN ESKİ NİŞANLISINI OYALADI EVLİ SEVGİLİSİ ALTINLARI ÇALDI

Olay, Bursa Merkez’de Yıldırım Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ceyda Ç. isimli kadın eski nişanlısını arayarak canının çok sıkkın olduğunu ve yanına gelerek onunla konuşmak istediğini söyledi. O.Y isimli adam eski nişanlısını evine çağırarak teklifini kabul etti. Eski nişanlısının evine giden Ceyda Ç.’nin sevgilisi olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Bülent B.’yi aradığı ve eve girerken kapıyı açık bıraktığını söylediği öğrenildi. Genç kadın eski nişanlısını oyalarken evli sevgili Bülent B.’de evdeki 90 bin liraya yakın ziynet eşyasını çalarak evden uzaklaştığı öğrenildi.

ALTINLARI BOZDURUP TATİLE GİTTİLER

Yaşanan olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra eski nişanlının kadını şikayet etmesi üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada, Bülent B.’nin tüm altınları bozdurduğu ve Ceyda Ç.’ye 5 bin liralık tek taş yüzük aldığı öğrenildi. Bununla da kalmayan hırsız çift bozdurdukları paralarla tatile çıkarak paranın 60 bin lirasını harcadı. Polislerin güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında Ceyda Ç. ve Bülent B.’yi yakalayarak gözaltına aldıkları daha sonra mahkemeye çıkan çiftin tutuklandığı öğrenildi.