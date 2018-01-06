Diyarbakır’da bugün meydana gelen patlamanın kafelerin yoğun bulunduğu sokakta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldiği öğrenildi. İşte detaylar…

Olay, bugün Diyarbakır Yenişehir ilçesinde yer alan Kooperatifler Mahallesi’nde araç trafiğine kapalı olan ve genellikle kafelerin yoğun bulunduğu Sanat Sokağı’nda meydana geldi. Sokakta kafelerin yer aldığı bir apartman dairesinin üçüncü katında yaşanan patlama herkesi korkuturken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası olay hakkında detaylar verildiği.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLDU MU?

Yaşanan patlamayla bölgede büyük korku yaşanırken olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken patlama sırasında can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Patlamanın şiddetiyle kafenin ve kafeye yakın iş yerlerinin camlarının kırıldığı görülürken patlama nedeniyle hem bina hem de yakın binalardaki kişiler güvenlik amacıyla dışarı tahliye edildi.

EL BOMBASINI BARDAK İÇİNE DÜZENEKLEMİŞLER

Olay sonrasında bölgeye özel harekat timleri de sevk edilirken kafelerin yer aldığı binanın üçüncü katının koridoruna bırakılan bardak içine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği tespit edildi. Ekipler olay yerindeki incelemelerine devam ederken polis ekiplerinin çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldığı ve el yapımı patlayıcıyı infilak ettiren veya ettirenleri tespit etmek için çalışmalara başladı. Olayla ilgili incelemelerin tüm hızıyla sürdüğü bilgisine ulaşıldı.