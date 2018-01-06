Bursa İznik’te 30 kişiden oluştuğu öğrenilen liseli öğrenci grubunun birbirlerine girdikleri kavgada bir öğretmenin öğrencilerin kavgasının arasında kaldığı öğrenildi. Öğrencilerin birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdığı kavga anlarının çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Bursa İznik ilçesinde liseli öğrencilerin kavgası görenlere korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 30 kişilik öğrenci grubunun katıldığı kavganın Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Öğrencileri arasında çıktığı öğrenildi.

ÖĞRETMEN KAVGANIN ARASINDA KALDI

Alınan bilgilere göre, Bursa İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi öğrencilerinin arasında çıktığı öğrenilen tekmeli yumruklu kavgada öğrencilerin birbirine girdiği anlarda bir öğretmenin kavgayı ayırmak istediği sıralarda kalabalık öğrenci grubunun arasında kaldığı öğrenildi. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu büyük kavga çevredeki vatandaşları da panikletirken vatandaşların öğrencileri ayırmak için kavgaya müdahale ettikleri görüldü. Kalabalık öğrenci grubunun birbirlerine girdiği kavga sırasında çevrede bulunan bazı araçlarında zarar gördüğü öğrenildi. Öğrencilerin kalabalık bir grup halinde okulun yakınlarında toplandığı ve ilk tartışmayla başlayan olayın daha sonra yumruklu tekmeli kavgaya dönüştüğü görüldü. Bazı vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı sıralarda öğrencilerden kazara tekme ve yumruk darbesi aldıkları öğrenildi. Vatandaşlar tarafından oldukça zor bir şekilde sakinleştirilen kalabalık öğrenci grubu daha sonra güçlükle sakinleştirildiği ve kavganın son bulduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri