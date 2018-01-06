Tokat’ta Erbaa ilçesinde saat 22.45 sularında 4.0 ve 3.3 şiddetinde olduğu belirlenen art arda 2 deprem meydana geldi. Peki, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşandı mı? İşte detaylar…

Alınan son dakika bilgisinde, Tokat’ın Erbaa ilçesinde birinin büyüklüğü 4.0 diğerinin ise 3.3 olduğu kaydedilen peş peşe 2 deprem yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN AÇIKLAMA

Tokat Erbaa ilçesinde 22.45 sularında meydana geldiği belirlenen depremden yaklaşık 2 dakika sonra bir deprem daha meydana geldiği öğrenildi. Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, ilk depremin büyüklüğünün 4.0 diğer depremin ise 3.3 olduğu kaydedildi.

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Alınan diğer bilgilerde yaşanan art arda depremler sonrasında vatandaşların panik ve korku içinde kendilerini sokağa attıkları öğrenildi. Deprem sosyal medyada da hızla paylaşılırken bazı kullanıcıların vatandaşların deprem nedeniyle sokağa çıktığı anları kısa videolarla paylaştığı görüldü. Öte yandan korkutan 2 deprem sonrasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

VAN'DA DA DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Son olarak dün Van Tuşba ilçesinde de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtilmişti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ilk açıklamada depremin merkez üssünün Mollakasım Mahallesi olduğu kaydedilirken depremin şiddeti de 3.8 olarak belirtilmişti. Deprem bölgede kısa süreli korku ve paniğe yol açarken deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.