Son günlerde devam eden yükselişi son bulan altın fiyatlarındaki düşüş endeksi devam ediyor. Yaşanılan bu ani düşüşün etkisi ise gram altında ve çeyrek altında görülüyor. Peki bu son düşüşlerin ardından gram altın ve çeyrek altın kaç para oldu? İşte detaylar…

Ekonomi piyasasının en hareketli zamanını geçiren altın fiyatları, yine herkesi beklenmedik bir anda şaşırttı ve ani bir düşüşe geçti. Son zamanlarda oldukça hareketli olan ve ani bir yükseliş gösteren altın fiyatlarında çeyrek altın yeniden 261 lirayı görmüş ve gram aldın da 160 liraya kadar dayanmıştı. Fiyatlarda gerçekleşen bu yükseliş ise altın yatırımcılarının yüzünü güldürürken, ekonomi analistleri ise fiyatların yükselişe devam ettiği kadar düşüşler de yaşayacağını belirttiler ve nitekim de fiyatlarda yine ani ve sert bir düşüş meydana geldi. Yaşanılan bu son düşüşün ardından ise gram altının ve çeyrek altının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

7 Ocak itibari ile düşüşe geçen altın fiyatlarında çeyrek altın 259 liradan alıcısını bulmaya başladı. Gram altının satış fiyatı ise 158 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.061 lira olurken, ons fiyatı 1.320 lira oldu. 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 144 lira olurken, beşli altının satış fiyatı 5.163 lira oldu. Ayrıca tam altın 1.035 lira olurken, yarım altının fiyatı 519 lira oldu.