Rus sporcu Irina Kozlova, sevgilisi Evgeny Markov’un kurbanı oldu. Kendisini iş adamı olarak tanıtan Markov, sevgilisinin kendisinin bir oto yıkamacı olduğunu öğrenip güldüğü iddiasıyla tam 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Sevgilisine kendisini iş adamı olarak tanıtan genç adam, sporcu sevgilisi Kozlova’yı gerçeği öğrendikten sonra kendisiyle dalga geçerek güldüğü iddiasıyla tam 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

CANİCE PLANLA ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgilere göre, Evgeny Markov, sporcu sevgilisi Irina Kozlova’ya kendisini bir işadamı olarak tanıttı. Ancak genç kadın bir süre sonra erkek arkadaşının gerçek mesleğini öğrendi. Kozlova, gerçekte oto yıkamacı olduğunu öğrendiği sevgilisiyle gülerek dalga geçince Markov bunu unutmadı ve kadının kendisiyle dalga geçtiği düşüncesiyle cani bir cinayet planı hazırladı. Bir gün sevgilisini arayan Markov, genç kadına güzel bir sürpriz yaptığını söyleyerek ona en sevdikleri yere giderek kendisini beklemesini söyledi.

88 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

Söylenen yere giden genç kadının sevgilisini beklemeye başladı. Kadına söylediği adrese gelen Markov, sevgilisinden gözlerini kapatmasını ve bir sürprizi olduğunu söyledi. Kadın elleriyle gözlerini kapattığı anda Markov, arkadan peş peşe bıçak darbeleriyle kadına saldırmaya başladı. Tam 88 kez bıçakladığı kadını canice katleden Markov, arabasına binerek olay yerinden kaçtı. Genç adamın cinayetten sonra bir restoranda yemek yerken yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.