TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışma programının jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ve Acun Ilıcalı'dan yepyeni bir proje geliyor. Acun Ilıcalı’nın jüri koltuğunda oturan ve herkesin sevgilisi olan Yıldız Tilbe’ye kanalında Talk Show yaptırmaya karar verdiği öğrenildi.

Türkiye’nin sevilen şarkıcısı Yıldız Tilbe, son dönemlerde jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programında fırtına gibi esiyor. Programdaki samimi ve eğlenceli halleri ile kısa sürede izleyenlerin gönlünde yeni bir yer eden Tilbe, O Ses Türkiye programında olmaktan çok memnun olduğu açıklamasında bulunmuştu.

ACUN ILICALI’DAN YENİ PROJE

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’ye Ebru Gündeş ve Sibel Can’dan sonra transfer ettiği ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe için yeni bir proje düşündü. O Ses Türkiye’de çok sevilen ve herkesin hayranlığını kazanan Yıldız Tilbe’nin TV8 ekranlarında bir Talk Show programı yapacağı ve Ilıcalı’nın bu proje için kolları sıvadığı öğrenildi. Yıldız Tilbe’nin enerjisi ve samimiyetine çok güvendiğini belirten Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe’yle başlayacağı Talk Show’da Tilbe’nin programına ünlü isimlerin konuk olacağını belirtti. Önümüzdeki aylarda ekranlara gelmesi beklenen Talk Show’un TV8’in bir diğer iddialı yapımı Survivor ile beraber en dikkat çeken projesi olacağı iddia ediliyor. Öte yandan Yıldız Tilbe’nin de kalabalık bir ekiple yeni projesi için hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

Haber Kyanağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com