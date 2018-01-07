Survivor 2018 Ne Zaman Başlayacak sorusunun yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Ekranların merakla beklenen yarışmasında bu yıl kimlerin olacağı da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Survivor 2018’de yarışacak olan yeni isimler de belli olmaya başladı. Şubat ayı itibari ile TV8’de başlayacak olan yarışmada iki kişinin daha ismi geçiyor? İşte Survivor 2018 hakkında merak edilen soruların yanıtları…

Geçtiğimiz sezon ekranlarda fırtına gibi esen Survivor yarışmasının yeni sezonu da merak konusu oldu. Survivor 2018 ne zaman başlayacak sorusunun yanı sıra Survivor 2018’de hangi yarışmacılar yarışacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Survivor 2018 hakkında detayları sosyal medya hesabı üzerinden yanıtlayan Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından belli olan isimleri bir bir açıklıyor. Gönüller takımında ise şu an açıklanan tek isim Cumali Akgül oldu. İşte Survivor 2018 hakkında merak edilenler…

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2018’de yarışacağı iddia edilen isimlerden biri de 2016 Survivor’a damga vuran isimlerden oldu. 2018 yılında Gönüllüler kadrosunda olması beklenen Kerimoğlu hakkında henüz net bir açıklama ise yapılmadı. Survivor 2018 kadrosunda olacağı konuşulan diğer bir isim ise Fitness eğitmenliği yapan Elif Güngör. İddialar kuvvetli olsa da Acun Ilıcalı henüz Elif Güngör’ün Survivor 2018’de olup olmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2018’in Şubat ayında başlayacağı kesin. Ancak net bir tarih açıklanmış değil. Şubat ayının ilk haftasında Survivor 2018’in başlaması bekleniyor.