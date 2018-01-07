Kocasının kendisine uykudayken yaptıklarını canlı yayında anlatan 26 yaşındaki Sarah Tetley, bu itirafı ile herkesi şoke etti.

İngiltere bu itirafı konuşuyor. Televizyonda bir itirafta bulunan 26 yaşındaki Sarah Tetley, kendisi uyuduğu sırada kocasının kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyledi. Kadının itirafı bununla da kalmadı, kocasının sadece tecavüz ile yetinmediğini belirten kadın, bu saldırıların video kayıtlarının da olduğunu iddia etti.

TAM 300 KEZ UYKUDA TECAVÜZ ETTİ

Kendisinden 8 yaş büyük olan kocası Charlie Tetley ile henüz 18 yaşındayken bir barda tanışan kadın, rüya gibi bir aşk bulduğunu düşünerek evlendi. Fakat bu evlilikte işler hiç de genç kadının beklediği gibi gitmedi. Bir gece uyanan ve kocasının kendisine tecavüz ettiğini fark eden kadın, kamera kayıtlarını da bulunca durumu hemen polise bildirdi.

GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Polis tarafından başlatılan soruşturmada Charlie’nin bilgisayarına, video kaydedicisine ve Xbox konsoluna el konuldu. Yapılan inceleme sonucunda adamı kadına uykusundayken tecavüz ettiğini kanıtlayan tam 300 vido bulundu. Karısına tecavüz etmekten tutuklanan Charlie, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarah ise 4 yaşındaki kızı ile kendisine yeni bir hayat kurarak kocasından boşandı.