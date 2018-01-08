Geçtiğimiz günlerde ani bir yükselişe geçen ve 261 lirayı gören çeyrek altın, yeni bir rekor kıracak mı diye merak edilirken, fiyatlarda ani ve sert bir düşüş meydana geldi. Peki çeyrek atının yeni haftadaki fiyatı ne kadar odu? İşte detaylar…

Yeni yıl öncesinde büyük bir hareketlilik yaşayan altın fiyatları 2018 öncesindeki son haftada bir yükseliş bir düşüş yaşamıştı. Fiyatlar ise yeni yıla yükselerek giriş yapmış ve altın fiyatlarında bu yükseliş en çok da çeyrek altını zirveye çıkarmıştı. 261 liraya kadar yükselen çeyrek altın, yatırımcıların yüzünü güldürürken yeni bir rekor kıracak mı diye beklenirken, ani ve sert bir düşüş yaşanmış ve bu beklenmedik düşüş çeyrek altının yeni bir rekor kırmasını engellemişti. Ekonomi analistleri ise jeopolitik olaylardan kaynaklanan fiyatlardaki düşüşlerin devam edeceğini ve yeni bir dengelenmenin olabileceğini belirtti.

8 OCAK 2018 ALTIN FİYATLARI

Fiyatlarda deva eden düşüşler 8 Ocak’ta da devam etti. 8 Ocak itibari ile düşüşedevam eden gram altının fiyatı 158 lira oldu. Çeyrek altının fiyatı ise 258 lira odu. Ons ise 1.319 liradan satılmaya devam ederken, Cumhuriyet altının satış fiyatı 1.061 lira oldu. 22 ayar bilezik ise 144 lira olurken, beşli altın 5.163 liradan alıcısını bulmaya devam etti. Tam altının fiyatı ise 1.035 lira oldu.