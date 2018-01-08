TV8 ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan ve yepyeni yarışmacıları ile ekrana gelen yarışması Yemekteyiz’de yeni hafta bomba gibi başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Yemekteyiz’de yepyeni 5 yarışmacı yer alacak. Peki, Yemekteyiz’in yeni haftasında yarışacak isimler kimler? Yemekteyiz yeni haftanın ilk gün yarışmacısı kim olacak? İşte detaylar…

Hafta içi her gün en Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz’de bu haftada birbirinden farklı 5 yarışmacı haftanın finalinde birinci olmak ve 10 bin liralık ödülün sahibi olmak için yarışacak. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler? Yeni haftanın ilk gününde yarışacak olan isim kim? Tüm bunların ve daha fazlasının cevabı Yemekteyiz’in bugün yayınlanacak yeni bölümünde cevap bulacak.

Detaylar Gelecek…