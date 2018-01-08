MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son yaptığı açıklamasında,2019 seçimlerinde aday göstermeyeceklerini belirterek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz dedi. İşte detaylar…

MHP Lideri Devlet Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok önemli bilgilere yer verdi. 2019 yılı seçimleriyle ilgili bilgi veren Bahçeli, partisinin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini söyledi.

MHP’DEN CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERİLMEYECEK

Basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, MHP’nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğini vurgulayan Bahçeli, Anayasa’da beraber hareket edilen parti ile birlikte sonuç almanın Türkiye için daha hayırlı olacağını söyledi. Öte yandan bir sebepten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylıktan vazgeçmesi halinde de MHP’nin aday göstermeyeceğini söyledi. MHP’nin 7 Haziran tarihinde başlattığı ruhun aynı şekilde devam ettiğini ve Yenikapı meselesini de daha iyi anlamak gerektiğini söyledi.

‘DÜŞÜNCEMİZ CUMHUR İTTİFAKIDIR’

Türkiye’de yeni bir kapı açıldığını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini baz alarak 3 Kasım 2019 seçimlerinde MHP’nin desteğinin aynı olacağını söyledi. ‘Bu bir Cumhur ittifakıdır’ diyen Bahçeli, bu konunun partileri ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyerek, partisinden Cumhurbaşkanlığına aday çıkmayacağını bir kez daha tekrarladı. Bahçeli, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti olarak Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerinin yeniden altını çizdi.

‘TERÖRÜN KÖKÜ KAZINMALIDIR’

PKK ve FETÖ terör örgütlerine de değinen Bahçeli, terörün kökünün kazınmasını söyleyerek terörle mücadele konusunda da iktidara tam destek verdiklerini söyledi. 15 Temmuz’un tamamen bir yüz karası olduğunu söyleyen MHP Lideri, bu hain geceye sebep olan herkesin yakalanarak yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.