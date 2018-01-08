Gaziantep’te 5 gündür kayıp olan ve haber alınamayan 19 yaşındaki Alperen Gücer, Haci Hasan Göleti yakınlarında başından vurulmuş halde bulundu. Cinayetin detayları ise kan dondurdu. İşte haberin detayı…

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’nde bulunan İstiklal Mahallesi’nde oturmakta olan ve bir iplik fabrikasında çalışmakta olan 19 yaşındaki Mehmet Alperen Gücer, işten eve geldi ve ardından da 34 KE 8770 plakalı otomobillerine binerek dışarıya çıktı. Ancak Gücer’den 5 gün boyunca haber alınamayınca ailesi de hemen durumu karakola giderek polis ekiplerine bildirdi. Aile Gücer’i bulamayınca cezaevinde yatan ağabeyinin yanına giderek Gücer’in arkadaşlarını öğrendi ve onlara da sorsa bir şey öğrenemedi.

OĞLUNUZU ARAMAYIN DİYE MESAJ ATTILAR

Hiçbir yerden bir şey çıkmazken ailenin cep telefonuna ise onları şok edecek bir mesaj geldi. Bitlis’te bulunan bir telefondan gelen mesajda “Oğlunuzu aramayı, şehir dışına kaçırdık. Bulamazsınız” yazıyordu. Hemen bu numarayı arayan aile, “Şaka yaptık. Oğlunuzu tanımıyoruz” yanıtını alınca daha da şüphelenmeye başladı ve numarayı bir daha aradıklarında ulaşamadılar.

Sabah saatlerinde ise Hacı Hasan Göleti’nin yakınlarında alınan bir ihbar doğrultusunda incelemelerde bulunan Jandarma ekipleri, başından vurulmuş genç birisinin cesedini buldu. Olay ise Alperen Gücer’in ailesine bildirildi ve o olup olmadığı konusunda tespitte bulunmaları istendi. Aile ise tespite geldiğinde acı tabloyla karşı karşıya kaldı ve cesedin Gücer’e ait olduğu öğrenildi. Ceset ise daha sonra Adli Tıp’a gönderilirken, cesedi teşhis eden aile ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olaya ilişkin ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.