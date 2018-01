Ünlü oyuncu Feyza Civelek, bugün polise mukavemet suçundan gözaltına alınarak adliyeye götürüldü. Ünlü oyuncunun bir polis memurunun elini ısırdığı görüntüler ortaya çıktı. Feyza Civelek’in polis memuruna yaptığı hareket hayranlarını şaşkına çevirdi.

POLİSİN ELİNİ ISIRDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye götürüldükten sonra ‘Adli Kontrol’ şartıyla serbest kalan ünlü oyuncunun polis memurunun elini ısırdığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Aracını durdurmak isteyen polis memuruyla kavga ettiği görülen Feyza Civelek’in polis memurunun elini ısırmasının yanı sıra hakaretleri de an be an kaydedildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye götürülen ve Hakim karşısına çıkan ünlü oyuncunun verdiği ifadesinde, gece saatlerinde arkadaşı ile evine gittiği sıralarda bir polis memurunun aracını durdurarak yanındaki arkadaşını saçından tutup arabadan indirdiğini daha sonrada aynı polis memurunun kendisinin yanına gelerek zorla arabadan aşağı indirdiğini söyledi. Polis memuruna çok sinirlendiğini söyleyen Civelek, bu sıralarda polisin kendisini yere yatırdığını ve yumruk attığını iddia etti. Polisin yumruğuna tepki verdim diyen ünlü oyuncu kendisine vuran polis memurunun elini ısırdığını söyledi. Civelek, kendisine vuran polis memurundan şikayetçi olduğunu söyledi. Verdiği ifadenin ardından mahkemenin verdiği kararla ünlü oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı ‘Adli Kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.