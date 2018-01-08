Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, OHAL ile ilgili yeni karar ve gündeme taşınan 2 yıllık üniversite mezunlarına kısa dönem askerlik konusu hakkında bilgi verildi. Bekir Bozdağ, OHAL’in bir kez daha uzatılacağını belirtti.

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 19 Ocak 2019’de süresi dolacak olan Olağanüstü Hal’in bir kez daha uzatılması kararına varıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrasında OHAL’in 6. kez uzatılacağı öğrenildi.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA KISA DÖNEM ASKERLİK

Aynı zamanda gündeme taşınan 2 yıllık Meslek Yüksek Okul mezunlarının kısa dönem askerlik konusunun gündeme gelmesi ile ilgili de açıklamalara yer veren Bekir Bozdağ, ortaya çıkan haberlerin doğruluğu olmadığını ve hükümetin gündeminde böyle bir konunun yer almadığını belirtti.

OHAL 6. KEZ UZATILIYOR

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 19 Ocak 2018’de süresi dolacak olan OHAL’in bir kez daha uzatılmasına karar verildiğini bu durumda FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında OHAL’in 6. defa uzatılacağını belirtti. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bugün yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Bozdağ, Bahçeli’nin Erdoğan’ı desteklemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bahçeli’nin saygın bir lider olduğunu dile getiren Bozdağ, bugün yaptığı açıklamaların çok net açıklamalar olduğunu ve Bahçeli’nin asla ikili oynamadığını söyleyerek memnuniyetlerini dile getirdi.