Mısır’da yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. 29 yaşında olan bir kadın kocasının 18 yaşındaki kuzeni tarafından 7. katın camından aşağı itilerek ölüme terk edildi. Genç kadının çığlıklar içinde yardım istediği ancak sesini kimseye duyuramadığı öğrenildi.

Mısır Kahire’de 29 yaşında olan bir kadın kocasının kuzeni tarafından bir apartmanın 7. katından aşağı atıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

7. KATTAN ÖLÜME BIRAKTI

Alınan bilgilere göre, genç kadın kocasının kuzeni ile bir tartışma yaşadı. 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını bir apartmanın 7. katının balkonundan attı. Kadın bir şekilde tutunmayı başarsa da yardım çığlıklarını hiç kimseye duyuramadı. Bir süre sonra tutunmaya daha fazla dayanamayan kadının kolları güçsüz kaldı ve kendini boşluğa bıraktı. Apartman sakinleri tarafından polise bir kadının 7. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KOCASININ KUZENİ TARAFINDAN İTİLMİŞ

Polisin olayla ilgili yaptığı incelemesinde, genç kadının kocasının kuzeni tarafından ölüme terk edildiğini belirledi. Polis Etiyopyalı 18 yaşındaki kuzeni gözaltına alırken gencin verdiği ilk ifadede kuzeninin karısıyla kavga ettiğini ve kavga sonrasında kadını balkondan ittiğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis genç hakkında işlemlerine devam ediyor.