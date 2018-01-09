Antalya Kemer ilçesinde FETÖ’yle bağlantılı olduğu belirlenen ve bu bağlamda kapatılan bir özel Kolejde yapılan inceleme sırasında okulun tuvaletlerinin olduğu bölümde bulunan gizli oda bu kadarına da pes dedirtti.

Antalya Kemer ilçesinde FETÖPDY ile bağlantısı olduğu belirlendikten hemen sonra mühürlenen bir özel Kolejde yapılan incelemeler sırasında okulun tuvaletlerinin olduğu bölümde bir gizli oda bulundu.

ADLİYEYE ÇEVRİLME İŞLEMLERİ BAŞLATILMIŞTI

Antalya Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi’nde yer alan ve 15 Temmuz hain darbe gecesi sonrasında FETÖPDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen ‘Özel Toros Güven Koleji’ içerisinde yapılan incelemeler sırasında okulun tuvalet kısmında gizli bir bölüm bulundu. FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen bu Kolej için Bekir Bozdağ tarafından verilen talimatla okulun Adliyeye çevrilme işlemlerine başlanmıştı.

TUVALET BÖLÜMÜNE GİZLİ ODA YAPMIŞLAR

Bekir Bozdağ tarafından verilen talimat sonrasında eskiden Kolej olan ve şimdilerde Adliyeye çevrilmesi için çalışmaları başlayan binanın incelemesinde binanın tuvaletlerinin bulunduğu bölümünde bir gizli oda bulunduğu öğrenildi. Tuvalet kısmına yapılan gizli odaya kanepeler konulduğu ve birkaç kitapla bazı giysilerin yer aldığı öğrenildi. Bulunan bu gizli odada FETÖ’yle ilişkili olan toplantıların gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

ADLİYE YAPILMA İŞLEMLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Bekir Bozdağ tarafından gelen talimatla Adliyeye çevrilme işlemlerinin verilen bir kararla iptal edildiği ve Kolejin Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek Ortaokul olarak hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.